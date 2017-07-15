وزير الخارجية الألماني يعرب عن "بالغ صدمته" إزاء اعتداء الغردقة

برلين - (د ب أ):

أدان وزير الداخلية الألماني زيجمار جابريل الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت عن جابريل قوله: "أنا مصدوم للغاية من هذه الجريمة الجبانة... مواساتي الحارة لأسرتي القتيلتين".

وكانت الخارجية الألمانية أكدت في وقت سابق اليوم مقتل السائحتين الألمانيتين في اعتداء الطعن الذي تعرضتا إليه داخل أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وكان القنصل الشرفي الألماني السابق، بيتر-يورجن إلي، كشف تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم السبت أن الضحيتين كانتا تقيمان بصفة دائمة في المدينة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، وصل المعتدي، الذي تم القبض عليه لاحقا، إلى شاطئ المنتجع سابحا من إحدى الشواطئ العامة أمس الجمعة، واعتدى بسكين على عدة سائحين.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، فإن الاعتداء الذي نفذه شخص بسكين أمس الجمعة أسفر عن مقتل ألمانيتين وإصابة 4 سائحات أجنبيات أخريات.