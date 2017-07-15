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بالفيديو والصور- "الجوهرة البيضاء".. فراولة بلون مختلف وهذا سعرها

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مصراوي Masrawy

والصور- "الجوهرة البيضاء".. فراولة بلون مختلف وهذا سعرها

01:36 م السبت 15 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

صورة- زرع إصبع من قدم شاب مكان

الألبوم التالى

صورة- زرع إصبع من قدم شاب مكان "إبهامه" المبتور

كتب- علي أحمد:

يندهش الجميع عندما يرون الفراولة البيضاء، والتي يعتقدون لأول وهلة أنها ليست ناضجة، فهل هي كذلك حقاً؟

الفراولة بيضاء اللون ببذور حمراء، يزرعها الياباني "ياسيتو تيشيما"، وهو نوع من الفراولة يطلق عليه "الجوهرة البيضاء" ويبلغ سعر العلبة الواحدة قرابة 40 دولارا، بحسب موقع "CNN بالعربية".

ويقول "تيشيما" "هناك العديد من أنواع الفراولة البيضاء في السوق هنا، لكن الجوهرة البيضاء أكثر بياضا وأكبر حجما وهي فريدة بشكل عام".

ويضيف "حاليا أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يزرعها، هي صعبة الزراعة ولا يمكنني زراعة أعداد كبيرة كما هو الحال مع الفراولة الاعتيادية، وكلما ازداد بياض الفراولة التي أزرعها تصبح الشوائب فيها أكثر وضوحا"

ويختتم المزارع الياباني: "في نهاية المطاف ينخفض عدد الفراولة التي يمكنني بيعها إلى حوالي عشر الإنتاج، وهذا سبب سر غلاء سعرها، "الجوهرة البيضاء "متوازنة بشكل تام بسبب لونها وشكلها وحجمها، كما أنها لذيذة للغاية.. هدفي النهائي هو أن يقول لي الناس أن مذاق الفراولة التي أنتجها مختلف، وبأن فاكهتي أكثر حلاوة ولذة".

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