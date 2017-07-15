إحالة مدير عام بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحاكمة بتهمة التزوير

كتب- عمرو علي:

قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم السبت، إحالة مدير عام اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية، وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن رشاد إبراهيم فهمي، مدير عام اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة العاشر من رمضان، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعمل المصحح قرين المسلسل رقم 333 باسم محمد عبد الحكيم عزت شعبان، واستبداله باسم إسلام محمود محمد عبد العزيز، بالكشف رقم 6 وأثبت الدرجة الحاصل عليها بالتقييم 78% بالمخالفة للحقيقة مما يشكل جنايتي التزوير واستعمال محرر مزور.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.