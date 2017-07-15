أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إحالة مدير عام بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحاكمة بتهمة التزوير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مدير عام بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحاكمة بتهمة التزوير

01:26 م السبت 15 يوليو 2017

إحالة مدير عام بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحاكمة بتهمة التزوير

جهاز مدينة العاشر من رمضان

كتب- عمرو علي:

قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم السبت، إحالة مدير عام اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة العاشر من رمضان للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية، وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن رشاد إبراهيم فهمي، مدير عام اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة العاشر من رمضان، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعمل المصحح قرين المسلسل رقم 333 باسم محمد عبد الحكيم عزت شعبان، واستبداله باسم إسلام محمود محمد عبد العزيز، بالكشف رقم 6 وأثبت الدرجة الحاصل عليها بالتقييم 78% بالمخالفة للحقيقة مما يشكل جنايتي التزوير واستعمال محرر مزور.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر يكشف سبب استبعاد "محاسن لوقا والدجوي" من ترشيحات رئاسة "النيابة

    أخبار

  • إحالة مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة للمحاكمة التأديبية

    أخبار

  • النيابة الإدارية تحيل رئيس حي الزاوية الحمراء للمحاكمة

    أخبار

  • المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يرشح 3 مستشارين لرئاسة الهيئة

    أخبار

إعلان

5bb6ef07ab.jpg
1292070d64.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين