"جنايات المنيا" تحدد أولى جلسات محاكمة 25 متهمًا في "فتنة الكرم"

المنيا - ريمون الراوي :

حددت محكمة جنايات المنيا، 21 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات قضية إحالة 25 متهمًا بالتجمهر، في أحداث "الكرم" الطائفية بأبو قرقاص، المعروفة إعلاميًا "بفتنة الكرم".

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أعاد ملف قضية "الكرم" إلى المنيا، وقرر إحالة 25 متهمًا إلى محكمة الجنايات بالمنيا، بتهمة حرق واتلاف منازل الأقباطـ، وتجريد سيدة مسنة من ملابسها في الأحداث التي وقعت في مايو من العام الماضي، إثر شائعة بوجود علاقة بين زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "ن.أ" و"ن.ف" والقبطي "أ.د"، ما أسفر عن حرق 5 منازل، وإصابة اثنين وتجريد والدة الشاب المتهم من ملابسها.

وكانت قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص، قد شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية، مساء يوم 20 مايو من عام 2016 الماضي، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة وشاب قبطي متزوج.

واتهمت سعاد ثابت، 68 سنة ربة منزل، طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالدهم بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرًا بهتك عرضها بعد خمسة أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها قد ذاع بين الأهالي وأنها لن تنجح في إخفاء الأمر، وأثبتت تحريات أمنية صحة شكوى العجوز ووقوع التعرية ونزع ملابسها عنوة.

ويواجه المتهمون في القضية تهم التجمهر واستعراض قوة وإشعال النيران بمساكن أقباط.