إحراجه بسبب «زوجته» ورأيه في تشجيع ابنه لـ«الأهلي».. أبرز تصريحات هاني شاكر

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بعد تأجيلها مرتين، قررت شبكة قنوات "سي بي سي" عرض حلقة المطرب هاني شاكر في البرنامج الكوميدي "أبلة فاهيتا"، الذي تقدمه الدمية الساخرة "فاهيتا" على شاشة القناة.

وأدلى الفنان الكبير هانى شاكر بالعديد من التصريحات خلال الحلقة.. نرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

موقف محرج بسبب «زوجته»

روى هاني شاكر موقفا محرجا جدا تعرض له بسبب زوجته نهلة توفيق، مشيرًا إلى أنه كان يستعد للسفر لإحياء واحدة من الحفلات وطلب من زوجته أن تحضر له حقيبته، ولكنه فوجئ قبل الحفل بدقائق وهو يرتدي ملابسه أن زوجته لم تضع له حذاء، مما اضطره إلى الاتصال بصديقه الموسيقار هاني مهنا، وطلب منه حذاء، ولكنه اكتشف أن قياس قدمه أكبر بكثير منه، فوضع جرائد فيها حتى يستطيع ارتداءها، وظل طوال الحفل يتحرك بصعوبة.

ابنى بيشجع النادي الأهلي

فاجأ هاني شاكر الجمهور برد فعله على تشجيع "نجله" النادي الأهلي، على الرغم من أنه معروف بعشقه الكبير لنادي الزمالك، قائلا: "فرحت له الصراحة، الولد اتعلم من أخطاء والده".

رد فعله على كليب «الواد دا بتاعي»

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عبر "شاكر" عن استيائه بعدما عرض عليه فيديو صغير من أغنية "الواد ده بتاعي"، التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "والله حرام أطفالنا نستغلهم بالشكل ده، وحياة ربنا بجد"، متسائلًا: "فين براءة الطفولة لما تغني الكلام الغريب السخيف ده؟".

أغنية تمنى تقديمها

صرح أيضًا بأنه هو من رشح أغنية "ماتقولهاليش في وشي"، للمطربة نادية مصطفي بعدما استمع لها عند الملحن محمد ضياء، موضحًا أن أغنية "مابقاش أنا" لأصالة من أكثر الأغاني التى تمنى غناءها.

لهذا السبب هدد بالانسحاب

هدد شاكر أبلة فاهيتا بالانسحاب من الحلقة فى حالة حديثها بألفاظ غير لائقة، وعلقت فاهيتا قائلة: "إنت إزاى عارف تبقى محترم فى نفسك كده، إيه الأخلاق الحميدة دى، عايش على حبوب مهذبة".

وتابعت: "إنت أنضف حنجرة، ماخرجتش منها العيبة، أخلاق وتاريخ".