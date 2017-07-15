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يوفنتوس يرفض 100 مليون يورو من تشيلسي للتخلي عن نجمه

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يوفنتوس يرفض 100 مليون يورو من تشيلسي للتخلي عن نجمه يوفنتوس يرفض 100 مليون يورو من تشيلسي للتخلي عن نجمه

التحرير

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ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس رفض عرض بقيمة 100 مليون يورو، من قبل تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس لا ينوي التخلي عن الدولي الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا بأي ثمن، خصوصًا وان هيجواين يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، بعد ضمه في يوليو 2016 مقابل 90 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق نابولي.

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الجدير بالذكر أن تشيلسي يبحث عن مهاجم لتعويض رحيل الإسباني دييجو كوستا الغير مرغوب فيه من المدرب أنطونيو كونتي، بالاضافة لخسارة البلوز صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف إيفرتون.

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التحرير

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