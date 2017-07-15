10 لاعبين سبقوا بونوتشي في تمثيل كبار «الكالتشيو»

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يعتبر اللعب في إحدى أندية يوفنتوس أو ميلان أو إنتر قمة طموح أي لاعب في الدوري الإيطالي، خاصة أن تلك الأندية هي الأكبر تاريخيًا في الدوري على الرغم من إبتعاد ميلان وإنتر عن المنافسة في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه اللعب بقميص إحدى تلك الأندية شرف كبير لأي لاعب، هناك لاعبين تمكنوا في مسيرتهم من إرتداء قمصان الأندية الثلاث ولعل أخرهم المدافع ليوناردو بونوتشي الذي انتقل رسميًا أمس لصفوف الروسونيري قادمًا من بطل الدوري الموسم الماضي اليوفي، ليصبح اللاعب رقم 11 في التاريخ الذي يمثل الأندية الثلاث بعدما انتقل من الإنتر لصفوف يوفنتوس في عام 2010.

وكانت البداية في السنوات الأولى لكرة القدم عبر اللاعب لويجي سيفينيني الذي مثل الأندية الثلاث بحلول عام 1927 ومن بعده جوسيبي مياتزا الذي فعل هذا الأمر في عام 1942، وهو اللاعب الذي يعد رمزًا للإنتر وعشاقه الذين يطلقون اسمه على ملعب سان سيرو ومن بعده إنريكو كاندياني في عام 1949.

واحتاجت الكرة الإيطالية لنحو 40 عام لتعاصر من جديد لاعب يمثل الأندية الثلاث، وتحديدًا في عام 1985 عبر ألدو سيرينا الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع الأندية الثلاث وكان ضمن قائمة المنتخب الإيطالي المشارك في مونديال 1990.

ومن ثم شهدت الكرة الإيطالية طفرة كبيرة بعد انتقال روبرتو باجيو إلى إنتر في عام 1998، ذلك اللاعب الذي يشتهر كثيرًا بإهداره لركلة الترجيح في نهائي مونديال 1994 أمام البرازيل، وتمكن باجيو بعد إنتقاله المثير للجدل في عام 1990 من فيورنتينا إلى يوفنتوس من الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز كما فاز باللقب أيضًا عامي 1995 و1996 مع الروسونيري.

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وفي عام 2004 انضم اللاعب الهولندي إدجار ديفيدز لصفوف الإنتر، ومن الصعب للغاية تذكر مسيرة اللاعب الهولندي مع نادي ميلان إنتر حيث لم يقضى في صفوف الناديين سوى موسم واحد فقط، بينما قدم أفضل مستوياته مع يوفنتوس في الفترة ما بين عامي 1997 و2004 حيث توج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات.

وفي عام 2005، انضم المهاجم الإيطالي الشهير كريستيان فييري لصفوف ميلان لمدة موسم واحد بعدما تواجد في صفوف الإنتر في الفترة ما بين عامي 1999 و2005 إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عام 1997.

وفي أعقاب فضيحة "كالتشيو بولي" التي ضربت الكرة الإيطالية في عام 2006، رحل باتريك فييرا من يوفنتوس إلى صفوف الإنتر وذلك بعدما لعب مع صفوف ميلان من قبل في عام 1995 قبل الذهاب إلى أرسنال ومنه إلى اليوفي.

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش إلى تلك القائمة في عام 2010 بإنتقاله من برشلونة إلى ميلان، حيث سبق وأن مثل اليوفنتوس بين عامي 2004 و2006 قبل أن يرحل للإنتر بعد هبوط اليوفي إلى الدرجة الثانية ومن ثم قضى 3 سنوات مع الإنتر قبل الرحيل إلى برشلونة في عام 2010.

أما أخر اللاعبين الذين مثلوا الأندية الثلاث فهو المايسترو أندريا بيرلو الذي لعب بقميص الإنتر في عام 1998 قبل أن يرحل للميلان والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ومن ثم رحل إلى يوفنتوس حيث توج مع الفريق بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي.