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بالصور.. كنائس المنيا تحتفل بمرور 16 قرنًا على رحيل "الأنبا بيشوي"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. كنائس المنيا تحتفل بمرور 16 قرنًا على رحيل "الأنبا بيشوي"

01:26 م السبت 15 يوليو 2017

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المنيا ـــ ريمون الراوي:

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في وبلاد المهجر، بذكرى مرور 1600 عام على رحيل القديس الأنبا بيشوي، أحد أهم أعمدة الرهبنة القبطية، والملقب كنسيًا بـ"الرجل الكامل حبيب المسيح"، وأقامت عدة كنائس بالمنيا احتفالات خاصة لارتباط الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا التي عاش فيها نحو 13 عامًا.

وأقيمت احتفالية كبري بقرية "دير البرشا" التابعة لمركز ملوي، والواقعة شرق النيل، وسط تأمين أمني، وترأس احتفال العيد بها الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، وحضر صلوات العيد والليلة السابقة للعيد، الآلاف من مختلف مناطق محافظة المنيا والصعيد، نظرًا لتسمية القرية علي اسم "البار بيشوي"، وهو الاسم الذي تم تحريفه لكلمة "البرشا"، وكان يعيش بها القديس الأنبا بيشوي في مطلع القرن الخامس الميلادي.

بينما ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، قداس عيد "نياحة" الأنبا بيشوي، صباح السبت، بمبنى خدمات الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بمشاركة القس يوساب عزت، راعي المبنى ولفيف من القساوسة والشمامسة بخلاف الحضور المشاركين بقداس العيد.

ويعد القديس الأنبا بيشوي، واحدًا من رموز وأعمدة الرهبنة القبطية على مدار التاريخ، وُلد في قرية "شنشا" بمحافظة المنوفية، حوالي سنة 320 ميلادية، وكان أحد ستة إخوة بنين توفي والدهم في صغرهم، وربتهم والدتهم.

وترهب الأنبا بيشوي في عمر العشرين نحو سنة 340 ميلادية بمنطقة "برية شيهيت" وهي منطقة وادي النطرون حاليًا، وكان محبًا للصلاة ميالًا للإكثار من الصوم والاعتكاف بقلايته "صومعته".

وترك الأنبا بيشوي منطقة "وادي النطرون" عام 407 ميلادية، بسبب الغارة الأولي للبربر، وانتقل لقرية "أنصنا" بمركز ملوي "قرية الشيخ عبادة" حاليًا، وتوفي الأنبا بيشوي نحو عام 417 ميلادية عن عمر يناهز 97 عامًا.

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