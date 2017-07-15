سقطت عليه قطعة رخام.. مصرع صاحب ورشة في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي صاحب ورشة رخام مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط قطعة كبيرة من الرخام على بطنه، في ورشته بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، ونقلت الجثة للمستشفى المركزي للتشريح.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة لشخص يدعى "محمود محمد محمود، 20 عامًا"، صاحب ورشة رخام، ومقيم قرية مازورة بدائرة المركز، إثر سقوط جسم صلب عليه.

وتبين من التحريات الأولية للرائد حسام الريدي، والنقيب محمد الفقي معاونو المباحث، بإشراف العميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء عمل المتوفي بورشة الرخام الخاصة به سقطت أعلاه قطعة كبيرة من الرخام، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن توفي على إثرها.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي من قبل مفتش الصحة قرر أن سبب الوفاة نتيجة سقوط جسم صلب على البطن، ولا توجد شبهة جنائية، وبإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.