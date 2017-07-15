رئيس «دينية» البرلمان: على المجتمع الدولي الوقوف بكل حسم ضد الإرهاب

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قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن أصحاب الأفكار الإرهابية المنحرفة أبعد ما يكونوا عن حقيقية الإسلام، الذي حرم الدماء والتخريب، موضحا أن الدين الإسلامي لا يعرف التطرف على الإطلاق ولا التعصب ولا التشدد.

وأضاف في بيان اليوم، السبت، أن الحادث الإرهابي الذي استهداف رجال الشرطة في البدرشين، أمس، يأتي في إطار الحرب المستعرة على مصر من قبل أصحاب الأفكار المنحرفة، موضحا أن «ديننا يحارب الفكر المتطرف، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا عقل له، ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي الوقوف بكل حسم ضد أصحاب هذه الأفكار».

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وأشار إلى أن «الله بعث نبيه رحمه للعاملين وقال في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين»، مطالبا بتكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدحر الإرهاب ومواجهة جميع أصحاب المناهج المنحرفة».