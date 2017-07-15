حبس قاتل نجله بالخرطوش في أسيوط 4 أيام

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كتب - محمد ممدوح

أمر المستشار محمد صلاح، مدير نيابة مركز منفلوط بأسيوط، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل نجله بحي السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط أن أب أطلق أعيرة نارية صوب نجله، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم ويدعى "محمد ع."، 65 عاما، فلاح مقيم بقرية جمريس، وضبط السلاح المستخدم.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات أسرية بين الزوجين، وكان الأب ينتظر المجني عليه "حمادة"، 22 عاما، ووالدته "مديحة" أمام عيادة أحد الأطباء ببندر منفلوط، وفور خروجهم حاول التعدي على زوجته، فدافع الابن عن والدته، مما دفع الأب لإطلاق النار عليه من فرد خرطوش محلي الصنع فسقط قتيلا.