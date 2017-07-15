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شومان: نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 57.2 ٪

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شومان: نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 57.2 ٪ شومان: نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 57.2 ٪

التحرير

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اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٦\٢٠١٧ ، وذلك بنسبة نجاح لجميع الشعب الأدبية والعلمية والإسلامية بمعدل ٥٧.٢ ٪ مؤكدا أن الأزهر غير راضٍ عن تلك النسبة، متمنيا أن تصل إلى النتائج النهائية.

وأشار وكيل الأزهر، إلى فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بمشيخة الأزهر في حضور أوائل الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور، بالإضافة إلى حضور قيادات كنترول الثانوية الأزهرية، لافتا إلى أن نسبة الغش الإلكتروني لم تتجاوز الـ ١٠٪ .

 وأوضح شومان أن محاولات الغش التقليدي لم تتجاوز ٩٧ حالة وأن باب الطعون سيفتح يوم الإثنين المقبل ولمدة شهر كامل، منوها بأن الطالب ليس في حاجة للحضور للقاهرة وإنما يمكنه التقدم من محافظاته من خلال معامل مجهزة وذلك في عشر محافظات كالأقصر وسوهاج أسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وباقي المحافظات سيتم تقديم الطعون عبر المناطق الأزهرية.

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وأكد أن إجمالي الطلاب الذين تقدموا لامتحانات هذا العام تجاوز الـ ١٦٦ ألف، في حين وصل الحضور الفعلي للامتحانات إلى ١٤٤ ألف و١٧٧ طالبا وطالبة والباقين ما بين أعذار وتأجيل الامتحان

وتابع شومان أن نسبة المتقدمين للدور الثاني ١٢.٩ ٪ بينما وصلت نسبة الرسوب وصلت إلى ٩.٢٩ ٪ ، وأن إجمالي قرارات الإلغاء للطلاب في جميع المواد وصلت إلى ٣٩ قرارا، في حين جاءت قرارات الإلغاء لبعض المواد بمعدل ١٢٦ قرارا.

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التحرير

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