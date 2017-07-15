حبس "قاتل نجله" 4 أيام على ذمة التحقيقات في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قرر المستشار محمد صلاح، مدير نيابة مركز منفلوط بأسيوط، اليوم السبت، حبس قاتل نجله بأحد شوارع منطقة حي السلام في منفلوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي شارع السلام بمنفلوط بإطلاق أب النيران على ابنه، في أثناء خروجهم من إحدى العيادات بالشارع.

وكثفت مباحث مركز منفلوط من البحث والتحري، وألقت القبض على "م.ع"، 65 عامًا، فلاح من قرية جمريس التابعة لمركز منفلوط، والسلاح المستخدم في الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات أسرية بين الأب والأم، وكان القاتل ينتظر المجني عليه "حمادة"، 22 سنة، ووالدته "مديحة.ب.ع" أمام عيادة أحد الأطباء ببندر منفلوط، وفور خروجهم من العيادة حاول المتهم الاعتداء على زوجته فقام الابن بالدفاع عن والدته والتصدي له، وأطلق الأب عيارًا ناريًا عليه من سلاح محلي الصنع فأرداه قتيلًا أمام والدته.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيق.