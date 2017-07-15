أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- موجة الحر تدفع بالآلاف إلى شواطئ الإسكندرية.. ورحلات اليوم الواحد تتصدر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- موجة الحر تدفع بالآلاف إلى شواطئ الإسكندرية.. ورحلات اليوم الواحد تتصدر

01:17 م السبت 15 يوليو 2017

  • عرض 15 صورة

    eb2425c427.jpg

  • عرض 15 صورة

    5301939c91.jpg

  • عرض 15 صورة

    735779c8ca.jpg

  • عرض 15 صورة

    0496d77e5d.jpg

  • عرض 15 صورة

    1485631cf5.jpg

  • عرض 15 صورة

    0f9018e05a.jpg

  • عرض 15 صورة

    3d39e4beb3.jpg

  • عرض 15 صورة

    739de4d522.jpg

  • عرض 15 صورة

    afb5f663ab.jpg

  • عرض 15 صورة

    9c94d7ee3f.jpg

  • عرض 15 صورة

    a318d60829.jpg

  • عرض 15 صورة

    110d2c47b2.jpg

  • عرض 15 صورة

    d4848d1ad5.jpg

  • عرض 15 صورة

    39e6fed461.jpg

  • عرض 15 صورة

    81f2c8a0d1.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان

الألبوم التالى

بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان "شهيد البدرشين" في جنازة عسكرية بالأقصر

الإسكندرية – محمد عامر:

دفعت موجة الحر التى تتعرض لها البلاد آلاف المواطنين إلى التوافد على شواطئ الإسكندرية، والبالغ عددها نحو 44 شاطئًا، ما تسبب في زحام غير مسبوق ونسبة إشغالات تخطت الـ80%.

وتسبب الإقبال المتزايد من الزوار في رفع معظم الشواطئ الممتدة على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من أبو قير شرقًا وحتى الدخيلة وأبو تلات غربًا، لافتة "كامل العدد" بعد نفاذ الكراسى والشماسي.

واستحوذت شواطئ شرق الإسكندرية مثل "العصافرة، المندرة، ميامي، وسيدي بشر"، على أكبر عدد من الزوار القادمين من محافظات القاهرة وكفر الشيخ والبحيرة والغربية، مما ساهم فى رواج إيجار الشقق والشاليهات وصولا للأسواق والمطاعم.

من جانبه، قال على عنتر، مصور شاطئ"نيو بوريفاج"، إن رحلات اليوم الواحد ساهمت فى زيادة نسبة الإقبال على الشواطئ لأرقام غير مسبوقة لم تحدث منذ بدء موسم الصيف، موضحًا أن الخدمات بالشواطئ تناسب محدودى الدخل و"الغلابة".

وبدوره، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المحافظة الساحلية تشهد هذه الأيام توافد آلاف الزوار على الشواطئ، مما ساهم فى رواج اقتصادى لأصحاب الشقق المفروشة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنهم شددوا الرقابة على الشواطئ، لرصد أى مخالفات تتعلق برفع مستأجريها أسعار التذاكر، مشيرًا إلى توفير عمالة مدربة للإنقاذ وكل سبل الراحة للمصطافين بالشواطئ للاستمتاع بإجازتهم فى جو آمن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسكندرية يعتمد ٦٢٠ ألف جنية لترميم أرصفة 3 شوارع

    أخبار

  • بالصور.. الإسكندرية تتجمل للاحتفال بعيدها القومي

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل السفينة "ستورنز" ويصدّر 4 آلاف طن يوريا

    أخبار

  • "قناة السويس" تنفي علاقتها بالقناديل.. وتؤكد: انتشارها ظاهرة عالمية

    أخبار

إعلان

3fca234219.jpg
a1c4070d84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام