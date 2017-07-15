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نجار يتهم أسرة شقيقه بإشعال النيران في ورشته بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

نجار يتهم أسرة شقيقه بإشعال النيران في ورشته بالقليوبية

01:17 م السبت 15 يوليه 2017

نجار يتهم أسرة شقيقه بإشعال النيران في ورشته بالقليوبية

حريق في ورشة نجارة - ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في ورشة نجارة بقرية القلج، ولم تقع خسائر بشرية، فيما اتهم صاحب الورشة، شقيقه ونجله وزوجته بإشعال النيران في الورشة، بسبب خلافات بينهم بسبب الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا بوقوع حريق في ورشة نجارة بناحية القلج، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقلت قوات الإطفاء، وسيطرت على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
بالفحص تبين نشوب الحريق في ورشة نجارة، على مساحة 35 مترًا مربعًا، بعقار مكون من 5 طوابق، ملك المدعو "محمد محمد محمود أبو السعود، 47 عامًا"، نجار، وأتت النيران على بعض محتويات الورشة، ومعدات التصنيع، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال مالك الورشه، أيد ذلك، واتهم كلًا من شقيقه "سعيد" ونجله "هشام" وزوجته، بإشعال النيران في الورشة، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب لهو الأطفال والجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجتهم أنكروا ما نسب اليهم، وتحفظت قوات الأمن على مكان الحريق، وأُخطرت الأدلة الجنائية، لاتخاذ شئونها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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