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"زراعة الإسماعيلية" تحذر الفلاحين من سماد "البودريت"

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مصراوي Masrawy

"زراعة الإسماعيلية" تحذر الفلاحين من سماد "البودريت"

01:09 م السبت 15 يوليو 2017

السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

حذر الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، المزارعين من استخدام السماد البلدي المعروف علميًا بـ"البودريت"، لتسميد الخضروات والمحاصيل الزراعية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم نسقوا مع الوحدات المحلية، لمصادرة أى كميات موجودة على رأس الأرض من السماد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستخدمه.

وأشار "مبارك" إلى التنسيق أيضًا مع محطات الصرف الصحي، بعدم بيع "البودريت" للمزارعين إلا بعد موافقة مديرية الزراعة، لتحديد الزراعات المطلوب استخدام السماد فيها، طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة بالإسماعيلية، أن سماد البودريت poudratte هو عبارة عن مواد صلبة من مخلفات الإنسان، جرى معالجته بحمض الكبريتيك أو الجبس الناعم، ويستخدم فقط في تسميد الأشجار الخشبية.

كان اللواء يسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أصدر قرارًا بمنع التصرف في منتجات محطة الصرف الصحى بمنطقة سرابيوم دون إخطار مديرية الزراعة ومعرفة جميع التفاصيل حول الناتج من المحطة بشكل عاجل وفوري، لمنع استخدامها في تسميد الزراعات سواء من الخضر أو الفاكهة بعد شكاوى عدد من المواطنيين، باستخدامها في زراعات الفراوالة بمنطقة قرية المحسمة.

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