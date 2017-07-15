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تجديد حبس ربة منزل 15 يوماً بتهمة قتل طفلتها في حلوان

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس ربة منزل 15 يوماً بتهمة قتل طفلتها في حلوان

01:18 م السبت 15 يوليه 2017

تجديد حبس ربة منزل 15 يوماً بتهمة قتل طفلتها في حلوان

كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل طفلتها البالغة من العمر سنتين بعد ضربها بحجة تأديبها.

النيابة وجهت للأم المتهمة تهمة القتل العمد بغير سبق إصرار وترصد.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة "منى.ع"، ربة منزل -سبق اتهامها في قضيتي آداب- أنها تزوجت منذ 3 سنوات بمنطقة المساكن بحلوان، ولكن بعد فترة تم القبض على زوجها "أحمد.ع"، وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات للاتجار بها، وبعدها أنجبت طفلتها "عبير"، وتولت تربيتها بمفردها وسط معاناة من ازمة مالية.

وقالت المتهمة في التحقيقات إن الطفلة "عبير" كانت تعبث بمحتويات الشقة، فاعتدت عليها بالضرب، واصطدمت بأحد الكراسي دون قصد منها ولم تسمع صوت لابنتها واتصلت بشقيقة زوجها لتساعدها، وطلبت عرض الطفلة على مفتش الصحة.

وأكد المفتش إصابة الطفلة بتهتك بجدار المعدة والكبد إثر ضرب باليد، وليس ناتجا عن الاصطدام، وتحرر المحضر عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

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