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وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد دوريات أقسام شرطة المقطم والقطامية

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد دوريات أقسام شرطة المقطم والقطامية

01:14 م السبت 15 يوليه 2017

وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد دوريات أقسام شرطة المقطم والقطامية

مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

كتب- علاء عمران:
أناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، لتكريم ضباط وأفراد دوريات أقسام شرطة المقطم، والقطامية لجهودهم الأمنية المتميزة، في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى تكريم أبنائها الذين يقومون بأعمال بارزة ومميزة في كافة المجالات الأمنية.

وشمل التكريم النقيب محمود فتحي عبد المجيد رئيس دورية قسم شرطة القطامية، ومندوب شرطة عبد الحافظ صبحي السيد من قوة قسم شرطة القطامية، وعريف شرطة أحمد حمدي إبراهيم من قوة قسم شرطة القطامية، وذلك لرفضهم تقاضي مبلغ مالي وقدره 44600 جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب اللوادر والمعدات الثقيلة التي تعمل بنطاق القسم ويدعى "حسن.ف.ح" 44 سنة مقاول ومقيم بالقطامية مقابل التغاضي عن ضبط المعدات غير المرخصة التابعة له، حيث قام الضابط والأفراد بمجاراة المتهم وتسجيل قيامه بعرض الرشوة حتى تم ضبطه وتحريز المبلغ المالي المضبوط وبإحالته للنيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة القضية.

وفي ذات الإطار، تم تكريم الرائد شريف قدري رئيس دورية قسم شرطة المقطم لتمكنه من ضبط المدعو "حسام.م.م" 26 سنة عاطل ومقيم حلوان عقب قيامه بسرقة السيارة رقم "أ س د 678 " من أحد السيدات حال توقفها على جانب الطريق، حيث قام بإجبارها على النزول من السيارة واستقلها ولاذ بالفرار .. ولدى استغاثتها، قام رئيس دورية القسم بمطاردة المتهم حتى تم ضبطه واستعادة السيارة المسروقة.

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