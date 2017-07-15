الإدعاء العام الروسي ينفي علاقته باجتماع نجل ترامب ومحامية روسية

موسكو - (أ ش أ):

نفى الادعاء العام الروسي أي تورط له في لقاء جمع بين نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحامية روسية، على خلفية قضية تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وقال دينيس جرونيس، رئيس قسم المساعدة القانونية الدولية في مكتب المدعي العام الروسي اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم "الإخبارية: "إن التقارير المنشورة عن تورط الادعاء العام الروسية في الاجتماع بين نجل ترامب والمحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية حول تورط مزعوم من المدعي العام الروسي في إطار التحضير للاجتماع بين دونالد ترامب الأبن والمحامية الروسية لا تتطابق مع الواقع ".

وأوضح أنه لا يريد التعليق على تقارير نعرف أنها كاذبة منذ البداية، لافتا إلى أنه يتعين إدراك أن الادعاء العام الروسي لا يتبادل المعلومات مع أشخاص في الولايات المتحدة.

ونفى جرونيس إجراء أي اتصالات مع الجانب الأمريكي إلا في إطار الاتفاقيات الدولية أو بطلب رسمي من الجهة المختصة.

وأضاف المسئول الروسي: "أن الادعاء العام الروسي شرح هذه الحقائق لعدد من وسائل الإعلام الغربية، لكنها لم تنشر أي شيء ".