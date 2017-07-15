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معارض سوري: لا تقدم في اجتماعات أستانة وجنيف الحالية

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مصراوي Masrawy

معارض سوري: لا تقدم في اجتماعات أستانة وجنيف الحالية

01:06 م السبت 15 يوليه 2017

معارض سوري: لا تقدم في اجتماعات أستانة وجنيف الحالية

العميد أسعد الزعبي

الرياض – (أ ش أ):

قال رئيس وفد المعارضة السورية فى محادثات جنيف سابقا العميد أسعد الزعبي، إنه لا تقدم في اجتماعات أستانة أو جنيف الحالية، ونحن في دوامة زمنية، وضياع للوقت.

وأضاف الزعبي - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) ، السبت- أنه خلال الجولة التفاوضية التى جرت في جنيف، استخدم النظام السوري غازات الكلور أكثر من مرة في عين ترما، قائلا:" لم نسمع من (المبعوث الأممي) دي ميستورا في مجلس الأمن أنه من يريد انتقالا سياسيا على الأقل كان من المفترض أن يلتزم بقليل من الثقة وبقليل من الاجراءات الإنسانية، وكان دي ميستورا يعمل عكس ذلك تماما".

واعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة السورية إلا برحيل النظام السوري، وأن رحيله لا يمكن أن يكون إلا بجدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن .

وحول زيارة مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية إلى طهران للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شمخاني، قال الزعبي: "لا يمكن أن يكون هناك اجتماع بين موسكو وطهران إلا ضد الشعب السوري،وتقسيم سوريا؛ وهذا ما يجري حاليا، حيث هناك زيادة في القواعد الروسية، والتدخل الإيراني واعتراف دولي بأن الميليشيات الطائفية الإيرانية تتواجد على بعد 30 كيلو مترا من الحدود في الجولان أو الحدود مع الأردن".

وشدد على أن النظام السوري - قبل أسبوع - أعطى إيران ميناءً في البحر؛ رغم رفض الروس، معربا عن اعتقاده بأن هذا الاجتماع يأتي في هذا السياق بشأن التنسيق بين الروس وإيران حول امتلاك المناطق البحرية أو بعض القواعد في الداخل.

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