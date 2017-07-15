وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، عددًا من اللجان في​امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي فني وعام"، بإدارتي أسيوط وأبو تيج.

وزار وكيل الوزارة مدارس "الشعبة الابتدائية المشتركة، المطيعة الثانوية المشتركة، والمطيعة الإعدادية البحرية المشتركة"، وأشاد بأعمال النظام والمراقبة بمدرسة المطيعة الثانوية المشتركة والدقة في عملية الرصد، بالإضافة إلى مدارس "النسيجية الثانوية، الفنية للبنات، فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، أبوتيج الإعدادية الحديثة للبنات".

وطالب "بدوي" خلال الجولة، بضرورة تأمين الكنترولات، التي بدأت أعمال التصحيح بها، والتوقيع بالاسم ليس "الفورمة" حتى يتسنى معرفة مصحح ورقة اﻹجابة حال أية شكوى يتقدم بها الطالب أو ولي أمره، تنفيذًا للتعليمات الوزارية في هذا الشأن.

وأشار "بدوي" إلى أن هناك تعليمات واضحة لجميع الكنترولات بأن تتم عملية التصحيح والمراجعة والرصد بدقة متناهية حتى لا يُظلم طالب واحد، مؤكدًا حرص المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على أن يحصل كل طالب على حقه فى ورقة الإجابة.

وألمج وكيل الوزارة إلى إسناد وضع أسئلة امتحانات النقل إلى الموجه الأول بكل إدارة بالتنسيق مع أقدم معلم بكل مدرسة، مع مراعاة المحذوف من المناهج وعدم إدراجها ضمن أسئلة الامتحان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على عدم خروج أي طالب من لجنة الامتحان إلا مع نهاية الوقت الأصلي، والاهتمام بالنظافة وتوفير اﻹضاءة الكافية داخل اللجان، لافتًا إلى توفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب، مع تواجد طبيب بكل لجنة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات لتلقي أى شكاوى من المدارس خلال فترة الإمتحان للعمل على حلها فورا.

