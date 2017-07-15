تفاصيل مقتل 4 إرهابيين في اشتباكات مع الشرطة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استهدفت قوات الأمن بالإسماعيلية، فجر اليوم السبت، 4 عناصر إرهابية بمنطقة جلبانة الصحراوية بدائرة مركز القنطرة شرق، بعد ورود معلومات بتورط تلك العناصر في اغتيال أحد شيوخ سيناء خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني والعام بالمحافظة بتورط عدد من الإرهابيين في اغتيال الشيخ عطا حماد عودة، شيخ قبيلة الرميلات، واختبائهم في أحد المنازل بمنطقة جلبانه الصحراوية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن قوات الأمن المركزى مشطت المنطقة بالكامل، وعقب شعور المتهمين بوجود القوات بادرت بإطلاق النيران صوبها، ووقعت اشتباكات أسفرت عم مصرع الإرهابيين جميعًا.

وأوضحت المصادر، أنه تبين أنهم 4 أشخاص مجهولي الهوية، هاربين من سيناء، وضبط بحوزتهم 4 أسلحة آلية، ولم يضبط معهم أي أوراق ثبوتيه، وجارٍ معرفة هويتهم.

وأشارت المصادر إلى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت منطقة جلبانة بالقنطرة شرق، قد شهدت، فجر الخميس الماضي، إطلاق مسلحين مجهولين وابلًا من الأعيرة النارية على شيخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء، داخل منزله بالمنطقة، ما أدى إلى موته في الحال، وسرق المسلحون سيارته الشخصية، أمام زوجاته وأولاده.