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طبيبة تحذر النساء من ركوب الدراجات لهذا السبب

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طبيبة تحذر النساء من ركوب الدراجات لهذا السبب طبيبة تحذر النساء من ركوب الدراجات لهذا السبب

التحرير

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رغم الفوائد الصحية العديدة لرياضة ركوب الدراجات؛ فإن إحدى الطبيبات المختصات في أمراض النساء حذرت الفتيات من ممارسة تلك الرياضة.

 

وكشفت استشاري أمراض النساء البريطانية "برادنيا بيسال"، أن ركوب الدراجات يؤثر سلبًا على حياة المرأة الجنسية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

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وأوضحت الطبيبة البريطانية أن ركوب الدراجات قد يسبب تورم في الجهاز التناسلي وتهيج في المهبل ومشاكل في المثانة والعدوى البكتيرية، مثل القلاع، والتهابات الجلد والمسالك البولية.

وعن سبب التأثير السلبي للدراجات على النساء، قالت "بيسال" أن 40% من وزن المرأة يرتكز عند ركوبها الدراجة على المهبل، مما يتسبب في مشاكل بالأعضاء التناسلية، موضحة أن هذه المشاكل تصيب الرجال والنساء، ولكن النساء الأكثر تضررًا.

وتؤكد تحذيرات الطبيبة "بيسال" تلك البحوث السابقة التي أجراها علماء بجامعة "ييل" في عام 2016، ونشرت بمجلة الطب الجنسي، والتي خلصت إلى أن ركوب الدراجة أكثر من 100 ميلًا في الأسبوع يؤثر سلبيًا على الأعضاء التناسلية وقد يؤدي للعجز الجنسي.

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التحرير

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