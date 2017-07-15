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صورة- زرع إصبع من قدم شاب مكان "إبهامه" المبتور

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مصراوي Masrawy

صورة- زرع إصبع من قدم شاب مكان "إبهامه" المبتور

12:41 م السبت 15 يوليو 2017

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أجرى أطباء أستراليون عملية جراحية معقدة، زرعوا خلالها إصبع قدم لشاب في مكان إبهامه المقطوع.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن زكريا ميتشل، فقد إبهامه أثناء عمله في إحدى المزارع النائية في غرب أستراليا.

وقال ميتشل، إن ثورا هاجمه في المزرعة، ما أدى إلى بتر إبهام يده، وأشار إلى أن عمال المزرعة حاولوا الحفاظ على الإبهام بوضعه في ثلاجة.

وبعد نقله إلى المستشفى، حاول الأطباء خياطة الإبهام في مكانه إلا أنهم فشلوا في ذلك.

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وقام الأطباء بعد ذلك بطرح فكرة غريبة على الشاب، حيث اقترحوا عليه نقل إصبع قدمه الكبيرة وزراعتها مكان الإبهام المقطوع.

وأشار جراح التجميل، شون نيكلين، من مستشفى في سيدني إلى أن هذه الفكرة قد تعتبر جنونية بعض الشيء، لأن المرضى عادة لا يرغبون في تشويه أجزاء أخرى من أجسامهم.

ولفت نيكلين إلى أن الكف التي فقدت إبهامها لا تستطيع تأدية كثير من وظائفها، إلا أن غياب الإصبع الكبيرة في القدم لن يؤثر على مشية الشاب بشكل كبير.

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مصراوي Masrawy

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