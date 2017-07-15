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الأخبار - كريم رجب مراسل dmc يدلي بأجواء الإعلان عن النتيجة الثانوية الأزهرية من داخل مشيخة الأزهر

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