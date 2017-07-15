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«أرقام فلكية» تفاصيل تعاقد وست بروميتش مع أحمد حجازي

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«أرقام فلكية» تفاصيل تعاقد وست بروميتش مع أحمد حجازي «أرقام فلكية» تفاصيل تعاقد وست بروميتش مع أحمد حجازي

التحرير

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كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين القلعة الحمراء وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بشأن ضم الأخير أحمد حجازي، مدافع المارد الأحمر.

أولا تم الموافقة علي إعارة أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا مقابل مليون يورو لمدة عام.

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ثانيا تم وضع بند في العقد علي أن يسدد وست بروميتش للأهلي مبلغ وقدره 20 ألف يورو عن كل مباراة يشارك فيها اللاعب في مختلف المسابقات الانجليزية من دوري وكأس انجلترا وخلافه. 

ثالثا في حالة البيع النهائي يحصل الأهلي علي 4 مليون يورو أخرى ليصل مجموع الصفقة 5 مليون يورو، بخلاف المزايا من إعادة البيع.

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التحرير

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