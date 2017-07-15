رسميًا.. الأهلي يوافق علي إعارة حجازي

التحرير

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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موافقة القلعة الحمراء علي إعارة أحمد حجازي مدافع الفريق، إلي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة عام.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أن أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا، إختار اللعب لفريق وست بروميتش ألبيون، بينما فضل الأهلي السماح له بالرحيل حتي لا يجبره علي البقاء أو يقف عقبة أمام امنية اللاعب.

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وأضاف عبد الحفيظ أن المقابل المادي للصفقة سوف يتم دعم به الفريق بالعديد من الصفقات التي ستجعل الأهلي أقوى وأفضل خلال المرحلة القادمة.