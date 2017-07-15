البطولة العربية بين كسر الاحتكار والإغراء بالمال

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بعد سنوات من الغياب تعود البطولة العربية للأندية إلى الحياة بثوب جديد، ومن مصر أرض الفراعنة خلال الفترة بين 22 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، في محاولة من الاتحاد العربي للبحث عن صك النجاح للبطولة العربية التي كانت مميزة لفترات طويلة قبل أن تتوقف لأسباب تسويقية.

وبدأت فكرة البطولات العربية في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي ولم تستمر طويلاً ولكنها عادت بقوة في التسعينيات وأقيمت بأكثر من مسمى: البطولة العربية أبطال الكؤوس، وبطولة النخبة العربية، قبل أن تتوقف بهذا المسمى مع بداية الألفية الثالثة.

وعادت البطولة بقوة تحت رعاية قنوات ART في عام 2003، وخطفت الأضواء في مواسمها الأولى ولكنها عانت مشكلات إدارية وتسويقية مع انسحاب بعض الأندية وطول نظام المسابقة، لتتوقف نهائيا عام 2012 بعد سنوات من الأزمات.

وتشير الأرقام إلى احتلال الفرق السعودية قمة البطولة باحتكارها 8 ألقاب تليها تونس بـ5 ألقاب ثم الفرق الجزائرية والعراقية لكل منها 4 ألقاب، وجاءت مصر فى المركز السادس ببطولتين واحدة للأهلى وأخرى للزمالك.

ويشارك في البطولة 12 ناديًا يمثلون 10 دول عربية وهي: الأهلي والزمالك من مصر، الفيصلي الأردني، الوحدة الإماراتي، نصر حسين داي الجزائري، العهد اللبناني، النصر والهلال من السعودية، الترجي التونسي، نفط الوسط العراقي، المريخ السوداني والفتح الرباطي المغربي.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات بواقع 4 في كل مجموعة، حيث وقع الأهلي، في المجموعة الأولى، التي يمكن وصفها بالمتوازنة، رفقة أندية الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني.

أما الزمالك فتنتظره مواجهات صعبة للغاية أمام النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني، وتتسم المجموعة الثالثة بالسخونة والإثارة، حيث اصطدم الهلال السعودي بأندية الترجي التونسي والمريخ السوداني، ونفط الوسط العراقي.

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وتقام مباريات المجموعة الأولى، على استاد السلام في القاهرة، حيث يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الفيصلي الأردني يوم 21 يوليو في التاسعة مساءً، ويلتقي الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري ضمن مباريات المجموعة ذاتها، في اليوم التالي، على نفس الملعب.

وتقام مباريات المجموعة الثانية على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، حيث يلتقي الزمالك مع الفتح الرباطي المغربي، فيما يواجه النصر السعودي، العهد اللبناني، يوم 23 يوليو.

وتقرر أن تقام مباريات المجموعة الثالثة، على استاد الإسكندرية، حيث يلتقي نفط الوسط العراقي مع الترجي التونسي، والهلال السعودي مع المريخ السوداني يوم 24 يوليو.

وتستمر مواجهات الدور الأول، التي تقام من دوري من دور واحد حتى الأحد 30 يوليو، على أن تحصل الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، على راحة يومي 31 يوليو، و1 أغسطس.

ويتأهل للدور نصف النهائي الفرق أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الثلاث، بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثان بالمجموعات الثلاث، على أن تجرى قرعة بين الفرق الأربعة، وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في 2 أغسطس، فيما تقام المباراة النهائية يوم 5 أغسطس.

وسيحصل بطل المسابقة على جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يفوق ما يحصل عليه بطل دوري أبطال إفريقيا، أما الفريق صاحب المركز الثاني، فسيحصل على 600 ألف دولار، فيما سيحصل كل ناد يتأهل إلى الدور نصف النهائي على 200 ألف دولار، بخلاف أن كل ناد سيشارك في البطولة سيحصل على 25 ألف دولار.