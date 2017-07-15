4278 طالبًا يسجلون إلكترونيًا لأداء اختبارات القدرات بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيًا لأداء اختبارات القدرات بلغ 4278 طالبًا مع نهاية الأسبوع الثاني من فتح باب التسجيل على مواقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار "جعيص" إلى أن إدارة الجامعة خصصت 3 أماكن للتسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات هذا العام، تضم المكتب الرئيسي والذي يقع بكلية الآداب، والمكتب الواقع بالمدينة الجامعة بقطاع "أ"، ومكتب ثالث بالوادي الجديد، تيسيرًا على الطلاب المتقدمين للتنسيق.

من جانبه، قال دكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن عميلة التسجيل الإلكتروني ممتدة حتى 18 يوليو الجاري، وذلك للكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها.

وأضاف "زناتي" أنه شملت الأعداد المتقدمة 1674 طالبًا بكلية التربية الرياضية بأسيوط بواقع 1250 بنين و424 بنات، و280 لكلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بالوادي الجديد بواقع 226 بنين و54 بنات.

وأكد "زناتي" تقدم 1054 طالبا لاختبارات كلية التربية النوعية بواقع 663 طالبًا بالشعبة الفنية، و391 بشعبة الموسيقى، وتقدم 1270 طالبًا لاختبارات كلية الفنون الجميلة بواقع 818 بشعبة فنون، و452 بشعبة عمارة.