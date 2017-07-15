مسعف الضحايا الألمان: 7 طعنات أودت بحياة السائحتين

كتب- محمد زكريا:

قال أحد المسعفين المشاركين في نقل ضحايا واقعة الطعن في شاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة، إن السائحتين الألمانيتين توفيا نتيجة عدة طعنات في الصدر.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن إحدى الضحيتين تلقت 4 طعنات في الصدر، بينما توفت الأخرى إثر 3 طعنات.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف وصلت أمس، إلى شاطئ الذهبية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد أن تلقوا اتصال بوقوع الحادث، وتم نقل جثامين الضحيتين إلى المستشفى العام بالغردقة.

وشهد شاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة، ظهر الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، واقعة اعتداء بالطعن على 6 سائحين، من قِبل شخص يحمل سلاح أبيض "سكين"، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، و4 أخرين حاملين للجنسية الروسية والأوكرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة "الطعن"، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل سابحًا إلى شاطئ قرية الذهبية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.