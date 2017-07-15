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الحكومة الفلسطينية تحذر من الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأقصى

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مصراوي Masrawy

الفلسطينية تحذر من الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأقصى

12:29 م السبت 15 يوليو 2017

الحكومة الفلسطينية تحذر من الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأقصى

رام الله - (د ب أ):

حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم السبت من الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ومدينة القدس بشكل عام.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بـ"وقف تلك الإجراءات الجائرة والتعسفية فورا، وفتح المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس بقدسيته".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن المحمود قوله إن "الحكومة تتابع بقلق شديد الإجراءات الاحتلالية التي من شأنها المساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس العربية المحتلة، التي من شأنها دفع الأوضاع الى مزيد من التدهور".

ودعا المجتمع الدولي بأسره وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات ودول العالمين العربي والإسلامي، إلى "التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من أجل وقف الاجراءات الاحتلالية، التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلمين، إضافة الى ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدولية".

وأشاد بـ "الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجهد الذي تبذله من أجل حماية القدس والمقدسات ووقف التصعيد الأخير الخطير، الذي يتضمن منع رفع الأذان ومنع إقامة الصلاة في المسجد الأقصى وملاحقة المصلين واعتقالهم، واعتقال موظفي الأوقاف الإسلامية والاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين".

وكانت السطات الإسرائيلية منعت أمس، إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة، وأدت الى مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإسرائيلية منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

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