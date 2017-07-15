ريال مدريد يودع أوروبا على يد أفضل لاعبي برشلونة.. «حكم المباراة»

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ينتظر عشاق كرة القدم سنويًا كلاسيكو كرة القدم والذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث ينظر إلى تلك المباراة بإعتبارها أفضل مباراة في الموسم الكروي للأندية الأوروبية.

وتحظى تلك المباراة بمكانة خاصة نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين إلى جانب العداوة بين العاصمة مدريد وبين برشلونة الواقعة في إقيليم كتالونيا الراغب في الاستقلال عن إسبانيا.

ولتلك المواجهة أحداث تاريخية كبيرة كانت بدايتا في عام 1943 في نصف نهائي كأس جينيراليسيمو عندما زارت الشرطة الإٍسبانية غرف خلع الملابس لفريق برشلونة قبل إنطلاق المباراة لإخبار اللاعبين برسالة خاصة من رئيس البلاد حينها فرانثيسكو فرانكو.

وعلى مدار نحو 40 عامًا، لم يكن فرانكو مغرمًا على الإطلاق بالثقافة واللغة الكتالونية ولا حتى بالكتب أو الموسيقى الخاصة بهم، ولم يمتلك الشعب الكتالوني سوى نادي برشلونة للتعبير عن أنفسهم، بل وكانوا يرى ريال مدريد هو فريق الجنرال فرانكو.

وكان نص الرسالة كالأتي "لا تنسوا بأن بعضكم يلعب تلك المباراة بسبب كرم النظام الذي تسامح عن افتقداكم للوطنية تجاه البلاد"، وكانت إسبانيا حينها تعاني من الحرب الأهلية والتي أثرت بقوة في نفوس لاعبي برشلونة إلى جانب تلك الرسالة.

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ولم يدخل لاعبو برشلونة المباراة بروح قتالية وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثمانية أهداف دون رد، وأراد لاعبو برشلونة عدم النزول لخوض الشوط الثاني قبل العدول عن ذلك الرأس وانتهت المباراة حينها بنتيجة هي الأثقل في تاريخ مواجهات الغريمين 11-1.

وأتى وقت القصاص للاعبو برشلونة وذلك عندما تواجه مع ريال مدريد في الدور الأول من بطولة أوروبا للأندية البطلة، وكان حينها الريال بطل جميع النسخ السابقة للمسابقة,

وفي لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو، تقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1 قبل 3 دقائق من نهائي المباراةـ ليتغاضى حكم المباراة أرثور إيليس عن إشارة الحكم المساعد بوقوع أحد لاعبي برشلونة في مصيدة التسلل ويأمر بمواصلة اللعب ويحتسب ركلة جزاء للبرسا ويخرج الفريق الكتالوني متعادلا بنتيجة 2-2 ويصبح أول فريق لا يتعرض للهزيمة على ملعب البيرنابيو في تاريخ البطولة.

وفي لقاء الدور الثاني ألغى حكم المباراة ريج ليافي 4 أهداف من بينهم 3 أهداف لريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1 ويودع ريال مدريد المسابقة، وحينها خرج رئيس الفريق الملكي في ذلك التوقيت سانتياجو بيرنابيو ليؤكد على أن ريج ليافي كان أفضل لاعبي برشلونة في المباراة، كما ألمح نجم الفريق ألفريدو دي ستيفانو لوجود مؤامرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد شعر بالملل من سيطرة الريال على البطولة في أول 5 نسخ.