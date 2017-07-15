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«الشهاوي»: 4 أجهزة استخبارات إقليمية وراء العمليات الإرهابية الأخيرة

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«الشهاوي»: 4 أجهزة استخبارات إقليمية وراء العمليات الإرهابية الأخيرة «الشهاوي»: 4 أجهزة استخبارات إقليمية وراء العمليات الإرهابية الأخيرة

التحرير

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قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، صباح السبت، إن العمليات الإرهابية الأخيرة تؤكد أن "ذعر وخوف المواطنين" هو هدف الإرهابيين الأساسي.

أضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «DMC»، «العمليات تزيد الشعب المصري قوة على دحر الجماعات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن هناك تكامل في العمليات التي تحدث مؤخرًا، ما بين استهداف القوات المسلحة وآخرها حادث رفح الأسبوع الماضي، والشرطة كما وقع أمس بمركز البدرشين، وطعن 6 سائحات بالغردقة.

وأكد  مستشار كلية القادة والأركان، أن 4 أجهزة استخباراتية لدول إقليمية وراء تلك الهجمات، مشددًا على أن قطر تعبث بالأمن القومي العربي، وأن إسرائيل أيضا "لها يد في كل ما يحدث".

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التحرير

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