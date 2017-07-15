الإسكان توافق على إنشاء مستشفى لـ«الصحفيين» بـ 6 أكتوبر

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وافق مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على الطلب المقدم من نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عبد المحسن سلامة، بشأن تخصيص قطعة أرض بـ 6 أكتوبر لإنشاء مستشفى لـلصحفيين.

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وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (9) بمساحة في حدود (2360.9م2) بنشاط طبي بمركز خدمات القرعة رقم (أ) بحدائق أكتوبر، وطبقاً للمخطط المعتمد، لصالح نقابة الصحفيين بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً للنشاط، وطبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة للنشاط الطبي طبقاً للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010، بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة المالية التى تُثبت قدرتها على إقامة المشروع، وكذا موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة، حسب بيان لوزراة الإسكان.