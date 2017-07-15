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باحث في مكافحة التطرف: منفذو العمليات الإرهابية يستخدمون أساليب جديدة

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باحث في مكافحة التطرف: منفذو العمليات الإرهابية يستخدمون أساليب جديدة باحث في مكافحة التطرف: منفذو العمليات الإرهابية يستخدمون أساليب جديدة

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قال الدكتور يوسف الورداني، الباحث في مجال مكافحة التطرف، صباح السبت، إن العمليات الإرهابية تؤكد أن هناك تغيرا ملموسا في شكل الهجمات الأخيرة، مؤكدًا أن «ما يحدث نوع من الإرهاب العشوائي الذي يعكس عجز التنظيمات عن استهداف الشرطة بطريقة منظمة».

أضاف "الورداني"، خلال مداخلة ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أن العمليات الإرهابية الأخيرة أيضًا، والتي من بينها حادث البدرشين الإرهابي، الذي راح ضحيته 5 من رجال الأمن، تشير إلى تراجع قدرات التنظيمات التسليحية، وقدرة الشرطة على حماية منشآتها.

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وأكد الباحث في مجال مكافحة التطرف، أن هذه العمليات محدودة بخلاف ما كان يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن منفذيها يستخدمون أساليب جديدة.

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التحرير

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