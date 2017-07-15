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التحريات: 4 عناصر تكفيرية وراء اغتيال أحد شيوخ سيناء

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التحريات: 4 عناصر تكفيرية وراء اغتيال أحد شيوخ سيناء التحريات: 4 عناصر تكفيرية وراء اغتيال أحد شيوخ سيناء

التحرير

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كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني عن ملابسات مقتل عناصر تكفيرية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت.

وأشات التحريات إلى أن المتهمين الأربعة ثُبت تورطهم في اغتيال الشيخ عطا حماد عودة، شيخ قبيلة الرميلات، واختبائهم بأحد المنازل المهجورة بمنطقة جلبانة الصحراوية.

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وتوجهت مأمورية من الأمن الوطني والعمليات الخاصة إلى المكان المشار إليه، وفور شعور المتهمين بالشرطة، أطلقوا أعيرة نارية صوبها القوات التي تعاملت معهم، مما أسفر عن مقتلهم، وبحوزتهم 4 آسلحة آلية، ولم يعثر معهم على بطاقات تحقيق شخصية.

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التحرير

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