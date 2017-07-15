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تعرف على أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية والعربية اليوم

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تعرف على أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية والعربية اليوم تعرف على أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية والعربية اليوم

التحرير

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شهدت الدولار اليوم السبت 15 يوليو استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه، وسجل بالبنك المركزي نحو 17.87 جنيه للشراء، ونحو 17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنك القاهرة نحو 17.85 للشراء ونحو 17. 95 جنيه للبيع، وبنك نحو 17.84 جنيه للشراء ونحو 17.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى نحو 17.82 جنيه للشراء، ونحو 17.92 جنيه للبيع، والمصرف المتحد نحو 17.85 جنيه للشراء، ونحو 17.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 17.93 جنيه للشراء، ونحو 18.02 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى نحو 17.9 جنبه للشراء، و18.00 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران وبنك عودة والبنك الكويتى المصرى نحو 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

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بينما سجلت باقى العملات الأجنبية اليوم تحركًا طفيفًا بين ارتفاع وانخفاض ليسجل متوسط سعر اليورو -وفقا للبنك المركزى- نحو 20.38 جنيه للشراء، و20.49 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.119 جنيه للشراء، ونحو 23.25 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.499 جنيه للشراء، ونحو 18.605 جنيه للبيع، والـ100 ين يابانى نحو 15.788 جنيه للشراء ونحو 15.878 جنيه للبيع، واليوان الصينى نحو 2.633 جنيه للشراء، و2.6499 جنيه للبيع.

بينما تحرك سعر الريال السعودى اليوم نحو الارتفاع بالبنوك المصرية ليسجل متوسط سعره وفقا للبنك المركزى نحو 4.765 جنيه للشراء، ونحو 4.791 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل نحو 58.945 جنيه للشراء، ونحو 59.304 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.865 جنيه للشراء، ونحو 4.892 جنيه للبيع.

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