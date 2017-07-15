انخفاض ملحوظ فى أسعار الخضار اليوم.. والتجار: بنبيع بخسارة

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انخفضت أسعار الخضار اليوم بأسواق الجملة والتجزئة واعتبر التجار أن الانخفاض جاء نتيجة الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليا، والتي تعرض الخضار للتلف في العادة، مما يدفع تجار الجملة إلى بيع ما لديهم من بضاعة بدلا من تلفها في المخازن، وبالتالي يزيد المعروض وينخفض سعرها في الأسواق.

أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة:

سجلت الطماطم نحو 2 إلى 3.25 جنيه للكيلو، والبطاطس تراوحت أسعارها ما بين 2.6 إلى 3.6 جنيه للكيلو، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل ما بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، والجزر نحو 2.25 إلى 3.25 جنيه، والفاصوليا ما بين 16 إلى 21 جنيها، والباذنجان البلدى نحو 1.5 إلى 3.5 والرومى 1.5 إلى 3 جنيهات، والأبيض بنحو 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، والبامية من 9 إلى 13 جنيها، والملوخية بنحو 1 إلى 2 جنيه للكيلو.

أسعار سوق التجزئة اليوم:

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سجلت الطماطم بسوق التجزئة اليوم نحو 3 إلى 3,5 جنيه للكيلو، والبطاطس نحو 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 4 جنيهات، والجزر نحو 3 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا نحو 17 جنيها، والباذنجان البلدى نحو 3 جنيهات للكيلو، والرومى نحو 4 جنيهات، والأبيض منه نحو 4 جنيهات، بينما سجلت البامية نحو 16 جنيها للكيلو، والملوخية نحو 3 جنيهات للكيلو.

شعبة الخضار: لهذا السبب الأسعار منخفضة:

وأكد عدد من التجار أن الخوف من التلف وراء انخفاض الأسعار اليوم، نظرًا لعدم القدرة على التعامل مع الخضار فى ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال جمال عدلى، عضو شعبة الخضار إن الخضار من السلع التى تتعرض للتلف بسهولة وأغلبه لا توجد قدرة على تخزينه لوقت طويل ومع قلة الإقبال يضطر التاجر، خاصة بسوق الجملة، إلى تخفيض سعره، حتى وإن كان يخسر بالفعل.

وأشار عدلي إلى أن السوق يشهد حالة أقرب للركود، نظرا للإقبال الضعيف، وهذا أيضا أحد العوامل التى تؤثر فى السعر، معتبرا أن الأسبوع الجارى سيشهد مزيدا من انخفاض الأسعار.