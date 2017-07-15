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مدير مستشفى السلام بالغردقة: استقبلنا مصابة واحدة من "الطعن" وتغادر للقاهرة اليوم

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مصراوي Masrawy

مدير مستشفى السلام بالغردقة: استقبلنا مصابة واحدة من "الطعن" وتغادر للقاهرة اليوم

12:14 م السبت 15 يوليو 2017

كتب- محمد زكريا:

قال أحمد يحي، المدير العام لمستشفى السلام في مدينة الغردقة، إن المستشفى استقبل، عصر أمس، إحدى المصابات بحادث "الطعن" في شاطئ قرية ذهبية.

وأضاف المدير العام للمستشفى في تصريحات لمصراوي، السبت، أن السائحة تحمل الجنسية الروسية، ومصابة بـ3 جروح سطحية في الرأس والرقبة والصدر.

وأوضح أن المصابة بحالة جيدة الأن، وتم عمل التقرير الطبي الخاص بها، وإصدار قرار مغادرتها المشفى منذ أمس، مؤكدًا أن المستشفى في انتظار مغادرة السائحة إلى القاهرة اليوم، على أن تتولى الأجهزة الأمنية التنسيق لعودتها إلى روسيا.

وشهد شاطئ قرية ذهبية، ظهر الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، واقعة اعتداء بالطعن على 6 سائحين من قِبل شخص يحمل سلاح أبيض "سكين"، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، و4 أخرين حاملين للجنسية الروسية والأوكرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة "الطعن"، وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل سابحًا إلى شاطئ قرية الذهبية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

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مصراوي Masrawy

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