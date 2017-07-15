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تعرف على أكثر خطوط الطيران التزامًا بالمواعيد

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مصراوي Masrawy

تعرف على أكثر خطوط الطيران التزامًا بالمواعيد

11:51 ص السبت 15 يوليو 2017

تعرف على أكثر خطوط الطيران التزامًا بالمواعيد

تعرف على أكثر خطوط الطيران التزامًا بالمواعيد

كتبت- هاجر حاتم:

الالتزام بالمواعيد يعتبر من أهم السمات التي يجب أن تتميز بها شركات الطيران، فارتباط المسافرون بمواعيد السفر والعمل، يعتمد بشكل كبير على مدى التزام رحلة الطيران الخاصة بهم، لهذا قامت "AirHelp" وهي شركة متخصصة في حقوق المسافرين جواً، وضحايا الرحلات المتأخرة، أو الملغاة، بعمل قائمة لأفضل 10 شركات طيران لعام 2017 من حيث احترامها للمواعيد والجودة والخدمة، وفقًا لما ذكره موقع businessinsider.

شركة Air Transat

بالرغم أن "Air Transat" الكندية حصلت على درجة سيئة من ناحية الخدمة، إلا أنها تفوقت في الالتزام بالمواعيد، ومناقشة الشكاوي بنسبة (9.9).

شركة طيران Austrian Airlines

حصلت على مجموع جيد في معالجة الشكاوى(8.97)، بالإضافة إلى (8.18) في الالتزام بالمواعيد.

شركة Air Dolomiti

حصلت شركة الطيران الإيطالية هذه على علامة ممتازة في الالتزام بالمواعيد، بمجموع 8.22.

شركة Etihad Airways

تمكنت شركة الطيران الإماراتية من الحصول على مجموع 10 من حيث الجودة والخدمة، لكنها حصلت على درجة ضعيفة في معالجة الشكاوي (6.83).

شركة Singapore Airlines

شركة الطيران السنغافورية حصلت على علامة كاملة من النقاط في الجودة والخدمة ، و(8.7) فيما يخص الالتزام بالمواعيد.

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