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محافظ الإسكندرية يعتمد ٦٢٠ ألف جنية لترميم أرصفة 3 شوارع

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محافظ الإسكندرية يعتمد ٦٢٠ ألف جنية لترميم أرصفة 3 شوارع

11:27 ص السبت 15 يوليو 2017

محافظ الإسكندرية يعتمد ٦٢٠ ألف جنية لترميم أرصفة 3 شوارع

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبلغ ٦٢٠ ألف جنيه لترميم أرصفة شوارع "فؤاد وأبو قير والكورنيش"، في إطار خطة المحافظة لرفع وتأهيل الطرق الجانبية والداخلية على مستوي أحياء الثغر.

وأمر "سلطان" مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، بالبدء الفوري في أعمال ترميم ودهان الأرصفة، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع الترميمات في أسرع وقت، تزامنًا مع موسم الصيف، لرفع المعاناة عن المواطنين والمصطافين.

وقال "سلطان" إن المحافظة تعمل على حصر جميع الطرق والمناطق الحيوية، التي تحتاج لرفع الكفاءة، تمهيدًا لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق على مستوي الأحياء، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم.

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