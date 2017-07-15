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5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الصيف

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مصراوي Masrawy

5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الصيف

11:30 ص السبت 15 يوليو 2017

5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الصيف

5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الصيف

كتبت- نرمين الجلاد:

تتعرض البشرة في الصيف للعديد من الأضرار، ولكي تحمي بشرتك من حرارة الشمس والجفاف، تقدم لك خبيرة التجميل "نانيس سليم" نصائح تساعدك في الحفاظ على جمال ونضارة بشرتك:

1- يعتبر كريم الترطيب من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، ويُنصح باستعماله أكثر من مرتين أو ثلاث خلال النهار، ويفضل تقشير البشرة مرتين في الأسبوع .

2- اللون البرونزي "Tan" حلم بعض بعض الفتيات،ولكن التعرض للشمس يجب أن يكون محدوداً، مع استعمال كريمات الوقاية باستمرار، لكي تتجنبي مشاكل البشرة والحروق.

3- استخدمي الكتونر قبل الخروج، حيث يعمل على قبض المسام وترطيب ويمكن أيضا أستخدام ماء الورد كتزنر طبيعي.

4- يميل معظم الأشخاص لتناول المشروبات الغازية الباردة للتغلب على العطش والحر. لكنها تؤثر علي البشرة وتسبب ظهور التجعيد ، ويمكن استبدالها بالماء أو بعض من عصائر الفواكه الطبيعية أو عصير الليمون. والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة،التي تقلل نسبة الماء داخل الجسم.

5- احرصي على إتباع نظام غذائي متوازن، غني بالمياه ومصادره، والإكثار من الفاكهة والخضار.

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