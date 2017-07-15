أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي: إغلاق الأقصى ومنع صلاة الجمعة جريمة وسابقة خطيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي: إغلاق الأقصى ومنع صلاة الجمعة جريمة وسابقة خطيرة

11:32 ص السبت 15 يوليو 2017

التعاون الإسلامي: إغلاق الأقصى ومنع صلاة الجمعة جريمة وسابقة خطيرة

المسجد الأقصى

الرياض - (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه، معتبرة ذلك "جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية".

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي نشر اليوم السبت على موقع المنظمة الإلكتروني، من محاولات "الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لـ"ردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية، وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وكانت السطات الإسرائيلية منعت أمس، إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة، وأدت إلى مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإسرائيلية منع إقامة صلاة الجمعة في "الأقصى" منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

    أخبار

  • صورة وخبر: صلاة تحت الاحتلال

    أخبار

  • العرب اليوم: صلاة الجمعة ممنوعة في "الأقصى" والعراق يتخلص من مفخخات

    أخبار

  • 25 مصابًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرقي القدس

    أخبار

إعلان

ece0ab3c7a.jpg
7c2106a07a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين