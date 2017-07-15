التعاون الإسلامي: إغلاق الأقصى ومنع صلاة الجمعة جريمة وسابقة خطيرة

الرياض - (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه، معتبرة ذلك "جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية".

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي نشر اليوم السبت على موقع المنظمة الإلكتروني، من محاولات "الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لـ"ردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية، وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وكانت السطات الإسرائيلية منعت أمس، إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة، وأدت إلى مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإسرائيلية منع إقامة صلاة الجمعة في "الأقصى" منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.