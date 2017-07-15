وكيل لجنة حقوق الإنسان يطالب بتغيير خطة التدريب في وزارة الداخلية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن مشهد طعن السائحات علي شاطئ إحدي القري السياحية في مدينة الغردقة، والذى أدى إلى وفاة إثنتين، ليس مصادفة، وإنما سبقه تخطيط علي أعلى مستوي معلوماتي ومخابراتي. حسب تعبيره

وأضاف الغول فى بيان صحفى اليوم السبت: "أطالب بدعم الأجهزة المعلوماتية المصرية بالإمكانات المادية واللوجستي، فهذه ضرورة حتمية إذا لمجابهة مثل هذا النوع من الجرائم الإرهابية الخسيسة".

ووصف الغول مشهد حادث البدرشين بالجيزة "بالمشهد الأسود" مطالبا وزارة الداخلية زيادة جرعة التدريب أو تغيير خطة التدريب والتوعية لأبناء وزارة الداخلية، وأنه لا بد من اليقظة التامة علي مدار الخدمة خوفا علي حياة أبنائنا من مجندي وأفراد وضباط الوزارة، وحرصا علي مستقبل الوطن، وسمعة الجهاز الأمني العريق.

وأشاد بموقف الرائد عمر رسلان، الضابط الذى كان متواجدا بمحطة البنزين في الجهة المقابلة من حادث البدرشين، والذي بادر بإطلاق بعض الأعيرة النارية علي الإرهابيين دون تردد من خلف ساتر مناسب، مؤكدا أنه موقف مشرف من ضابط شجاع يستحق كل التقدير والاحترام".​