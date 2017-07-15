استبدال هذه الكمية من اللحوم بالمكسرات يقي من الوفاة المبكرة

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كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن استبدال حصة واحدة فقط من اللحوم (تعادل 75 جراماً) بحفنة من المكسرات يوميا، يبعد شبح الموت المبكر بنسبة تصل إلى 17%.

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة اوهايو إلى أن تحسنا بنسبة 20% في الأنماط الغذائية للإنسان يقلل خطر وفاته مبكرا بنسبة تتراوح بين 8 و17%، وهو ما يعادل تناول حفنة من المكسرات أو ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا بدلا من حصة واحدة من اللحوم.

وتابع الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 48 ألف امرأة ما بين عمر 30 إلى 55 عاما و 26 ألف رجل من سن 40 إلى 75 عاما، واستكمل المتطوعون استبيانات حول أنماطهم الغذائية في بداية الدراسة ثم كل أربع سنوات على مدار 12 عاما.

وأظهرت النتائج أن تحسنا بنسبة 20% في الأنماط الغذائية لهؤلاء الاشخاص قلل خطر الوفاة المبكرة بما بين 8 و17%، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تناول حفنة من المكسرات أو ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا بدلا من حصة من اللحوم.

كما كشفت النتائج أن المتطوعين الذين أصبحت أنماطهم الغذائية أكثر سوءا خلال مدة الدراسة زادت احتمالات وفاتهم مبكرا بنسبة تراوحت بين 6 و12%