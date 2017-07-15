الأول بالثانوية الأزهرية: أتمنى أن أكون «شعرواي» عصري

التحرير

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قال الطالب محمد أحمد عبد الوهاب السيد، الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية، "الشعبة الإسلامية"، إنه لم يكن متوقع حصوله على المركز الأول.

وأضاف محمد لـ«التحرير»، إنه سيلتحق بكلية الدعوة الإسلامية لكى يصبح داعية إسلامي كبير ومشهور، مشيرا إلى أن مثله الأعلى هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويتمنى أن يكون مشهورًا وعالمًا مثله.

لافتا إلى أن على الدعاة التحلي بما كان يتحلى به الشيخ الشعراوي بضرورة تيسير أمور الدين على الناس والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.