الأول بالثانوية الأزهرية: أتمنى أن أكون «شعرواي» عصري

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قال الطالب محمد أحمد عبد الوهاب السيد، الحاصل على المركز الأول بالثانوية الأزهرية، "الشعبة الإسلامية"، إنه لم يكن متوقع حصوله على المركز الأول.
وأضاف محمد لـ«التحرير»، إنه سيلتحق بكلية الدعوة الإسلامية لكى يصبح داعية إسلامي كبير ومشهور، مشيرا إلى أن مثله الأعلى هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويتمنى أن يكون مشهورًا وعالمًا مثله.
لافتا إلى أن على الدعاة التحلي بما كان يتحلى به الشيخ الشعراوي بضرورة تيسير أمور الدين على الناس والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار الأول على الثانوية الأزهرية إلى أنه فوجئ بمكاملة هاتفية من الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، يخبره فيها بحصوله على المركز الأول، وتابع: «المكالمة اسعدت قلوب الأسرة، خاصة مع قرار الإمام الأكبر بتسفير الوالدين للحج هذا العام».
وأكد الطالب على أن الدراسة بالأزهر محل فخر له، رغم ضرورة إعادة النظر في بعض المناهج خاصة من حيث الكم وفى مقدمتهم مادة التاريخ .
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، من الشُّعَب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنّأهم خلاله بالنتيجة المشرفة التي حققوها، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من النجاح والتفوق.
وتقديرًا لتفوقهم؛ قرر الطيب منحَ رحلة حج هذا العام لوالدَي الطلاب أصحاب المركز الأول على الجمهورية من كل شعبة، إضافةً إلى مكافأة مالية وإعفاء من المصروفات الجامعية للعشرة الأوائل على الجمهورية.