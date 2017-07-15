نائب يطالب «التربية والتعليم» بتدراك أخطاء نتائج الثانوية العامة

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‫طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بسرعة تدارك الأخطاء في نتائج امتحانات الثانوية العامة، خاصة الاختلاف بين المجموع الفعلي واستمارة النجاح.

وأضاف في بيان، اليوم، السبت، أن هذه الأخطاء أدت إلى إحداث بلبلة وفزع كبيرين لدى الطلاب وأولياء أمورهم، محذرًا من خطورة هذه الأخطاء التي وصفها بـ«الكارثية» حيث توجد حالتان واحدة بالطود وأخرى بالدلنجات، اختلفت الاستمارة الدالة على النجاح والنتيجة الفعلية بمكتب التنسيق.

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وأشار إلى أن هذه المغالطات تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة خلال تقديم أوراقهم للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي، محملا وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، المسئولية عن هذه الأخطاء.

وطالب مرشد وزير التربية والتعليم بالبحث سريعا عن الوسائل والضوابط الواضحة والحاسمة لتداركها حتى يتحقق مبدأ العدالة الكاملة في التحاق الناجحين في الثانوية العامة بمختلف الكليات الجامعية.