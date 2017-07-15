الهواري: منح علاوة للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيها خطوة إيجابية

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أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعلان ائتلاف دعم مصر عن الاتفاق مع الحكومة على منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها.

وأضافت الهواري في بيان، اليوم، السبت، أن هذه العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص تعتبر خطوة إيجابية لمواجهة الأسعار المرتفعة في الفترة الأخيرة بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء وغلاء السلع في الأسواق.

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وأشارت إلى أنها تتمنى أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية لمنح هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.