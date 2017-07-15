مواطن يستدرج لصا سرق هاتفه ويسلمه للشرطة

كتب - فتحي سليمان:

تعرض مواطن لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة العجوزة لكن الصدفة أوقعت اللص في طريقه وذلك حينما عرض الهاتف المسروق للبيع على الـ "فيس بوك" فتواصل معه المجني عليه واستدرجه بمحطة مترو الشهداء وسلمه للشرطة؛ وأثبت برقم "السريال" وأوراق ملكية الهاتف صحة بلاغه فألقت الشرطة القبض على المتهم وأعادت الهاتف إلى صاحبه.

التفاصيل بدأت ببلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، بمحطة الشهداء من مواطن يدعى "محمود.ع"، 28 سنة، يفيد تعرضه لسرقة هاتفه المحمول باهظ الثمن أثناء تواجده بمنطقة العجوزة.

وأضاف أنه تواصل مع أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وقام بعرض هاتف محمول للبيع يشتبه أن يكون هاتفه وتواعدا على إتمام إجراء البيع بمحطة الشهداء وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية.

تم التحفظ على الشخص ويدعى "محسن.ا"، 37 سنة، عامل، حيث تعرف المبلغ على الهاتف من خلال رقم (السريال) المثبت في المحضر الأصلي بقسم شرطة العجوزة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم قرر إنه قام بشراء الهاتف عن طريق الإنترنت من شخص مجهول وقام بعرضه للبيع عن طريق الانترنت "ولا يعلم أنه من متحصلات سرقة".

كشفت التحريات أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 قضايا (سرقة إهانة وتبديد".

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وباتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.