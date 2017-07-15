إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالسلاح الناري بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في مشاجرة بالسلاح بين أبناء عمومة، بسبب خلافات المصاهرة، بناحية قرية بني عمار دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة بناحية بني عمار دائرة المركز.

وتبين أنها بين كلاً من "عماد خلف أحمد، 20 عامًا"، تاجر، مصابًا بطلق ناري، بالكتف الأيمن و"علي حسن الصاوي، 50 عامًا"، تاجر مصاب بجرح رضي سطحي بفروة الرأس "طرف أول"، و"حمادة محمود عبدالرحيم، 33 عامًا"، تاجر، و"أحمد عبدالفتاح عبدالرحيم، 35 عامًا"، تاجر، و"حمدي عبدالفتاح عبدالرحيم، 40 عامًا"، تاجر، مصابين بجروح رضية في الرأس، الطرفان أبناء عمومة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

وضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7928 جنح المركز لسنة 2017.